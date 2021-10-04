ايران تنفي مزاعم تل ابيب بمحاولة اغتيال رجل اعمال اسرائيلي في قبرص

نفت طهران مزاعم اسرائيلية تحدثت عن محاولتها مهاجمة اسرائيليين في جزيرة قبرص بعد قليل من نجاة رجال اعمال اسرائيليين من محاولة اغتيال وفق ما اشارت تقارير اعلامية قبرصية

السفارة الايرانية في قبرص

وقالت السفارة الإيرانية في قبرص، اليوم الإثنين أن هذه المزاعم "لا أساس لها" و اشارت في بيان الى إن "هذا النظام (الإسرائيلي) يقدم دائما مثل هذا الإدعاء الذي لا أساس له ضد جمهورية إيران الإسلامية".

محاولة اغتيال رجال اعمال اسرائيليين

وكان موقع "كاثيميريني" الإخباري القبرصي قد أشار في وقت سابق إلى أن رجال أعمال إسرائيليين تعرضوا مؤخرا لمحاولات اغتيال في قبرص وأن السلطات المحلية امتنعت عن الكشف عن القضية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن تيدي ساغي (49 عاما)، كان هدفا لمؤامرة اغتيال بسبب الديون التي يدين بها لشركائه التجاريين، مشيرة إلى أن "ساغي فر من البلاد في اللحظة الأخيرة، بعد أن حذرته السلطات ، بينما يُزعم أنه تم القبض على المشتبه به في قبرص بعد أيام عندما كان يمر عبر نقطة تفتيش "yios.Dometios" في نيقوسيا، من تركيا".

ووفق التقارير ، فان شخصا مسلحا أطلق النار على رجل أعمال إسرائيلي معروف بثرائه وامتلاكه عدد من العقارات والشركات في قبرص.

وكشف التقرير أنه "يشتبه في قيام مواطن روسي من أصل أذربيجاني يبلغ من العمر 38 عاما، بالتخطيط لاغتيال عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يعيشون في العاصمة القبرصية نيقوسيا"، مؤكدا أنه "تم اعتقال هذا المواطن، وبحوزته مسدس وكاتم صوت، ومثل هذا المواطن أمام القضاء القبرصي في جلسة مغلقة لأسباب أمنية".

بينيت يؤكد

هذا وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "خلافا لبعض المنشورات التي صدرت أمس بشأن الحدث في قبرص، أوضحت نيابة عن الأجهزة الأمنية بأن هذه هي عملية إرهابية تم توجيهها من قبل إيران استهدفت رجال أعمال إسرائيليين يسكنون في قبرص"، لافتا إلى أن "محاولة اغتيال الملياردير الإسرائيلي، تيدي شجي، في قبرص، كانت محاولة إيرانية لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين".