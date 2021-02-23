ايران تهمل موقف البرلمان من الاتفاق النووي وتواصل التخصيب

اهملت ايران موقف برلمانها من الاتفاق النووي وواصلت عمليات التخصيب ، ودعت الى قراءة هذا الاتفاق بدقة معتبرة اياه انجازا هاما

البرلمان الايراني يرفض الاتفاق النووي

وقالت الخارجية الإيرانية أن اعتراض البرلمان الإيراني على الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، "غير ضروري"، وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "توقف منذ اليوم العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وأبلغنا الوكالة الدولية بذلك منذ منتصف الشهر"، لافتا إلى أنه "لا يوجد ما يثير الشبهة في الاتفاق بين الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأضاف: "الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاح دبلوماسي هام"، موضحا أن "وقف العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ايران مستعدة للتعاون الايجابي مع الذرية

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "طهران مستعدة دائما للتعاون الإيجابي والبناء مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي"، مضيفا أن "إيران لا تتفاوض مع أمريكا، إلا داخل الاتفاق النووي"

وأكد علي ربيعي أن الحكومة الإيرانية "لم تتخذ قرارا حتى الآن، حول مشاركة واشنطن في اجتماع لجنة الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه "في حال عقد اجتماع إيران و 4+1 بمشاركة واشنطن، فلن تكون هناك أي مفاوضات، بل هو اجتماع لإبداء المواقف بشكل مباشر".

اجهزة طرد مركزي اضافية

في الاثناء أكدت الحكومة الإيرانية أن "عدد أجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشآت نطنز وفوردو بلغ 492 جهازا، وطهران تعمل على تركيب 492 جهاز طرد مركزي آخر".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي إن "أجهزة الطرد المركزي الجديدة من الجيل الثاني المتطور IR2M، وتم فيها ضخ غاز اليورانيوم"، مشيرا إلى أنه "تم تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR4".

وأضاف: "نعمل على تركيب سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس IR6 في مفاعل فوردو"، لافتا إلى أن "تركيب أجهزة الطرد المركزي متواصل وفقاً لقانون البرلمان".