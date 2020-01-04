ايران ستورط مليشياتها بالرد على مصرع سليماني

لن يجرؤ نظام الملالي في ايران على الرد او الانتقام لقائد فيلق القدس ذراع الثورة الشيعية في العالم العالم قاسك سليماني، بل ستورط مليشيات تدعمها في عدة دول للقيام بذلك، بالتالي تكون طهران بعيدة وفي منأى عن اي هجوم اميركي، حيث ستتعرض دول تلك المليشيات لضربات اميركية

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قوله: "منذ الليلة الماضية بدأنا برصد القواعد العسكرية والبوارج والمراكز الأميركية في المنطقة".

وأوضح أن "مقاتلي المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى لا أريد ذكرها يستعدون حالياً للقيام بتحرك ما".

وأضاف: "أوصي الشعب الإيراني بالصبر، لأن اتخاذ خطوات عسكرية يتسم بأطر وقواعد، وكلما استطعنا الالتزام بها فإن صفعتنا ستكون أكثر تأثيراً".

وفي وقت سابق من اليوم، كان رضائي قد قال: "نعد بأن ثأرنا سيكون قاسياً جداً، بحيث لا تجرؤ أي دولة أخرى على ارتكاب مثل هذه الأعمال"، في معرض تعليقه على مقتل سليماني.

صورة للحسين بن علي

رضي الله عنهما يحتضن قاسم سليماني

هذا نموذج علني للدجل والمتاجرة بالدين

وتسييس الدين واستخدامه لغسل الأدمغة

وقل ما شئت من هذه العبارات بنفس السياق

لكن هل رأيت احد قال هذا الكلام بقوة

من اتباع التيار العلماني او"الفكر الحر"

ممن امتهن الطعن بعقيدة السُنة ومشايخهم pic.twitter.com/B2BkQsAjzr — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) January 4, 2020



كما اعتبر رضائي أن "أميركا أقدمت على انتحار سياسي وعسكري باغتيالها سليماني.. إذا اندلعت حرب فإن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب ليس أهلا لها"، حسب وصفه.

في سياق متصل، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن الجنرال غلام علي أبو حمزة قائد الحرس الثوري في إقليم كرمان الجنوبي قوله إن إيران ستعاقب الأميركيين‭‭ ‬‬أينما كانوا على مرماها رداً على مقتل سليماني.

وقال في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس الجمعة ونشرتها تسنيم اليوم السبت إن إيران تحتفظ بالحق في الثأر من الولايات المتحدة لمقتل سليماني.

وأودت ضربة صاروخية أميركية بطائرة مسيرة فجر الجمعة في محيط مطار بغداد بسليماني وبنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وبقادة في الحشد الشعبي وبضباط إيرانيين كبار.

من جهته، أكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، اليوم السبت، أن "إيران ستمتنع عن أي رد متهور ومتسرع" على مقتل سليماني. وأضاف شكارجي، في حديث وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "لكن الانتقام سيكون وفقاً لما يطالب به الشعب" الإيراني. وشدد مضيفاً: "من حقنا الرد على هذه الجريمة. وبالتأكيد إيران سترد على هذه العملية الإرهابية"، حسب وصفه.