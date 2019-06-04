ايران: سنمرغ انف آل سعود وترامب بالتراب

توعد مسؤول عسكري ايراني كبير الدول المعارضة لساسة وتمدد مبادئ الولي الفقيه وقال انه بلاده ستمرغ انفهم بالتراب

وخص مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني كل من "ترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب" وقال إن إيران ستمرغ أنف الاستكبار في الحرب الاقتصادية

وقال قرباني ان الشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار، وجبهة المقاومة والحرس الثوري والشعب الإيراني هم اليوم ملائكة الإنقاذ للمظلومين في العالم".

وظل النظام الايراني صامتا يتلمس اي بصيص امل في الظلام الا ان اعلن الرئيس دونالد ترامب عدم نيته شن حرب على طهران حيث بدأ قادة نظام الملالي يخرجون معلنين التحدي ويتوعدون بالهزيمة فيما كانت الولايات المتحدة قد طوت صفحة الحرب

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.