ايران: قادرون على صنع قنبلة نووية

وقال كشفت ايران عن قدرتها على صنع قنبلة ذرية، لكن هذا الأمر ليس مدرجا على جدول الأعمال، وتحدث مصدر مسؤول ومخول عن اتهامات اسرائيلية باطلة مصدرها اسرائيل تقول ان الجمهورية الاسلامية تسعى لامتلاك السلاح النووي

ايران: لدينا القدرة على انتاج السلاح النووي

ويقول رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن "إيران لديها القدرة التقنية على انتاج قنبلة نووية، الا ان بلاده تتعامل مع وكالة الطاقة الذرية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي بشكل ايجابي

وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 8 مايو (أيار) 2018، رد المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية يونيو (حزيران) بتوجيه أوامر إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالحصول على 190 ألف وحدة فصل من أجل تخصيب اليورانيوم بسرعة فائقة.

وقال اسلامي أن "الاتفاق النووي كان يهدف لإغلاق الملفات المزعومة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران قبلت بقيود الاتفاق من أجل ذلك"، وقمنا بإزالة الكاميرات الإضافية المرتبطة بالاتفاق النووي ليعلموا أن طرح الاتهامات من جديد لا يتوافق مع الاتفاق النووي..إن كان لدى الطرف الآخر نية بالعودة إلى الاتفاق، فليكف عن تكرار الاتهامات، وإن كان لا يريد ذلك فلا داعي لتضييع وقت سائر الأطراف".

اتهامات لاسرائيل

وأكمل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "اتهامنا بالسعي وراء حيازة سلاح نووي اتهام باطل يطرحه الكيان الصهيوني بدعم من معارضي الثورة، وهذه الأجواء الكاذبة قد تتسبب لنا بمشاكل، لكن لن تمنع تقدمنا".