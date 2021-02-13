ايران.. قتيلان وجرحى بانفجار في مدينة "أردبيل"

أدى انفجار غازي بمدينة أردبيل شمالي غرب ايران، اليوم السبت، إلى سقوط ضحايا، حيث اعلنت السلطات الايرانية مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين.

وأعلن رئيس مركز طوارئ أردبيل الطبي، ماجد محمد غريباني، في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بانفجار غاز في منزل سكني في أردبيل"، مؤكدا أن "الانفجار وقع الساعة 7:02 صباحًا في وحدة سكنية على تقاطع دانش بين شارع نعيبي وبغميشة في أردبيل".

وقال غريباني، "تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى فاطمي في أردبيل عن طريق إرسال سيارة إسعاف وحافلة إسعاف وقوات الطوارئ"، مشيرا إلى أن شدة الانفجار أدت إلى تدمير أجزاء مهمة من المباني السكنية

انفجار غازي مروع في مدينة أردبيل شمال غربي #إيران يخلف قتيلين وعشرة جرحى. — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 13, 2021

وشهدت إيران، العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي البلاد.

وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران