ايران: قتيل و1500 مصاب في الاحتفال بيوم الاربعاء السوري

ينتظر الإيرانيون من كل عام حلول فصل الربيع والاحتفال بعيد النوروز

قالت مصادر اعلامية ان شخص واحد على الاقل قتل واصيب 1500 على الاقل أثناء الاحتفالات "بيوم الأربعاء السوري" في مختلف أنحاء مدن إيران التي ترافقت مع إشعال النار وإطلاق الألعاب النارية.

وينتظر الإيرانيون من كل عام حلول فصل الربيع والاحتفال بعيد النوروز، وهو يوم رأس السنة الشمسية الذي يوافق فلكيا الانقلاب الربيعي في 21 مارس من كل عام، وتبدأ رسميا ليلة الأربعاء الأخير من كل سنة فارسية وفق روسيا اليوم

ومراسم"الأربعاء السوري" أو "الأربعاء الأحمر" باللغة الفارسية "جهارشنبه سوري" وتعني "جهارشنبه" يوم الأربعاء، فيما تحمل كلمة "سوري" معاني عدة، منها الاحتفال واللون الأحمر.