ايران: محتجون يهتفون ضد السلطات (تغريدات)

أشارت تغريدات على "تويتر" إلى أن عشرات المحتجين احتشدوا لليوم الثاني في إيران، اليوم الأحد، مرددين هتافات مناهضة للسلطات في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وكانت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة أفادت بخروج احتجاجات مساء أمس السبت بعد أن اعترف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا (غالبيتهم من الإيرانيين أو من أصول إيرانية).

وهتف المحتجون الذين احتشدوا في شارع أمام جامعة في طهران "يكذبون ويقولون إن عدونا أمريكا، عدونا هنا".