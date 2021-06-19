ايران مستعدة لارسال سفيرها الى السعودية حالا

ابدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداده لإستئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية وإعادة تعيين سفير لدى المملكة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال ظريف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي التركي: “أنا مستعد لإرسال سفير إلى السعودية غدا، ولكن هذا يتوقف عليهم. لا يوجد سبب لعدم قدرتنا على حل خلافاتنا مع السعوديين”، بحسب بث تدفقي حي للفعالية عبر الإنترنت.

كانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى أجروا محادثات مباشرة في بغداد في شهر نيسان الماضي، في أول مشاورات سياسية مهمة بين البلدين منذ 2016. وقال أحد المصادر إن المحادثات كانت إيجابية.



وقطعت السعودية رسميا كل الروابط الدبلوماسية مع إيران في 2016 بعدما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران وأشعلوا النيران فيها، ردا على إعدام المملكة رجل دين شيعي على خلفيةاتهامات بالإرهاب.