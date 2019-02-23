القوات البحرية الايرانية تعلن نجاح اختبار صاروخيين من طراز كروز

أعلنت القوات البحرية الإيرانية نجاح اختبار صاروخيين من طراز كروز، هما قادر (250 كم) وقدير (300 كم)، في اليوم الثاني من مناوراتها قرب مضيق هرمز.

ونفذت وحدات المغاوير لسلاح البحر في اليوم الأول من مناورات "الولاية 97" عمليات برمائية جرى خلالها استخدام مختلف الأسلحة والأجهزة، بما فيها الزوارق السريعة والسفن الهجومية والبوارج الراجمة للصواريخ، صوب أهداف في السواحل الجنوبية للبلاد .

وتصدت قوات المغاوير للبحرية خلال المناورات لهجوم افتراضي كثيف للعدو الوهمي عبر استخدام استراتيجيات قتالية ورصد أمني وعملياتي للوحدات المتغلغلة قبل أن تحبط كل الأنشطة العملياتية والرصد للعدو الوهمي، وتمكنت بدعم و إسناد من وحدات الدفاع الساحلي من فتح نيران مدفعيتها الثقيلة والخفيفة على الأهداف المرسومة وإحباط تقدم وحدات العدو المهاجمة.

وتستمر هذه المناورات ثلاثة أيام، حيث تشارك فيها اكثر من 100 قطعة بحرية لسلاح البحر التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة للصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات "خارك".