ايران: نستطيع القضاء على اسرائيل خلال نصف ساعة

اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور ان بلاده ستقضي على اسرائيل وتزيلها من الوجود خلال نصف ساعة إذا ما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران.

وقال النائب الايراني حسب موقع وكالة "مهر"، أن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربة العسكرية الانتقامية على إيران قبلها بـ 10 دقائق فقط كان خدعة سياسية حيث أن قوة إيران هي من خلقت رادعا للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 36 قاعدة في المنطقة تخضع "لإشراف إيران".

وقال النائب الايراني ”إذا هاجمتنا أمريكا فلن يتبقى في عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط“.

وبلغ توتر مستمر منذ أسابيع ذروته الشهر الماضي بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.