ايران والامارات توقعان اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما

أبرمت إيران والإمارات اليوم الخميس اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، وأن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

وجاء إبرام الاتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له في طهران "لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين".

ووصف الأحبابي توقيع اتفاقية التعاون الحدودي بأنها خطوة إيجابية لتأمين مصالح البلدين، ستسهم في تعزيز أمن الحدود ومراقبتها وتسهيل التنقل عبرها.

وقال قائد خفر السواحل الإماراتي: "نحن سعداء جدا لوجودنا بجوار الأصدقاء حرس الحدود الإيرانيين".

بدوره، ذكر رضائي أن الطرفين قررا عقد اجتماعات متواصلة، وأضاف: "سنعقد اجتماعا كل ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من أحد الطرفين".

وأشاد رضائي بالتعاون الحدودي المشترك، معتبرا أنه "خطوة لحفظ المصالح بين إيران والإمارات".