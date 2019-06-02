ايران: 20 الف جندي أمريكي في مرمى صواريخنا

قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، اللواء رحيم صفوي، أن حوالي 20 ألف جندي في القواعد الأمريكية بقطر والكويت والبحرين يقعون في مرمى الصواريخ الإيرانية

وأكد المستشار العسكري استعداد إيران للحرب مع أمريكا، مضيفا: "قواتنا هي الأقوى عسكريا في المنطقة"، وأن "سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية"

كما دعا إلى "عقد تحالف مع بعض دول الخليج"، مشيرا إلى أن طهران تعمل على توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع دول الخليج العربية.

وقال صفوي، إن أمريكا وأوروبا وأصدقاءهم في اليابان وكوريا الجنوبية لن يستطيعوا تحمل حرب سترفع أول رصاصة فيها سعر النفط إلى 100 دولار.

وأضاف صفوي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يدرك أنه سيخرج خاسرا من أي حرب يشنها على إيران ستكلفه ثمنا اقتصاديا باهظا".وأشار صفوي إلى أن "إيران لم تكشف عن جميع قدراتها واستراتيجياتها العسكرية وستوجه ضربات مفاجئة للعدو في حال أي عدوان".

باقري: لا حل دون ايران

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن اتساع قوة إيران الإقليمية وتعزيز عمقها الإستراتيجي جعل حل أي أزمة في الشرق الأوسط غير ممكن من دون مشاركتها

وأوضح باقري في كلمة اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني، التي تصادف الثلاثاء المقبل، أن قدرات إيران الدفاعية ونفوذنا الإقليمي نتاج مدرسة الإمام الخميني، مؤكدا أن طهران لن"تدخر جهدا في الدفاع عن استقلال وسيادة وأمن إيران في مواجهة الأعداء".

وأضاف باقري أن بلاده لن تتراجع "قيد أنملة عن قدراتها العسكرية والدفاعية".

وأكد رئيس هيئة الأركان أن إيران "ستحول أي تهديد إلى فرصة لتعزيز قدراتها العسكرية والصاروخية وستقطع يد ورجل أي معتد"

بيشة: العلاقات مع أمريكا لا تقبل الوساطة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، اليوم الأحد إن العلاقات بين أمريكا وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات

وأضاف بيشة في تصريحات لوكالة "إيسنا" الإيرانية"، أن "رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأمريكي إن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أمريكا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران، لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب ... من الأفضل للأمريكيين أن ينصتوا لنصيحة رئيس الوزراء العراقي" مؤكدا أن أي توتر بين إيران وأمريكا سيشمل المنطقة كلها و"لهذا تسعى العديد من الدول للوساطة وذلك للحفاظ على نفسها من أي توتر".

ولفت بيشة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يسعون إلى إذلال الشعب الإيراني، مؤكدا أن هذا "أمر مرفوض".

وتابع بيشة أن "ترامب غاضب من إيران لأننا لم نستسلم، بل وتلاءمنا مع الظروف الاقتصادية في الداخل عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني".

وأكد: "الأمريكيون يتصرفون بشكل غير واقعي، لذا نحن في إيران لن نكشف عن قراراتنا الحقيقية في الظروف الحالية ... سنتخذ قرارات أخرى عندما يتخلى الأمريكيون عن الأجواء النفسية ويدخلون الفضاء الحقيقي"