ايطاليا ترفع حظرا جويا دام عشر سنوات على الطيران الليبي

رفعت ايطاليا حظرا جويا فرضته على الطيران المدني منذ عشر سنوات بحسب ما اعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا المعترف بها من الامم المتحدة الاحد.

وقالت حكومة الوحدة ومقرها طرابلس في إيجاز صحافي أن نظيرتها الإيطالية أبلغتها بقرارها رفع الحظر، على ان تستأنف الرحلات بين البلدين اعتبارا من بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بحث المسألة مع نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني خلال زيارته الى روما الشهر الماضي.

وقال بيان حكومة الدبيبة ان الاخير شكر ميلوني، مثنيا على جهود كافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الانفراجة.

حتى ظهر الأحد، لم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة الإيطالية على الإعلان الليبي.

عقب النزاعات السياسية التي تمخض عنها قيام حكومتين في غرب ليبيا وشرقها في عام 2014، فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على عبور طائرات شركات الطيران الليبية فوق اجوائه، مبررا الخطوة بمخاوف بشأن ضوابط الامن والسلامة.

ومن حينها، خاضت السلطات الليبية مفاوضات مع اطراف اوروبية من بينها ايطاليا واليونان ومالطا من اجل رفع الحظر المفروض على الطيران المباشر اليها من طرابلس.

وكانت الاشتباكات العنيفة بين الاطراف المتصارعة في ليبيا قد ادت الى تدمير مطار طرابلس الدولي، وهو المطار الرئيسي والأكبر في البلاد.

وكبديل، جرى تسيير رحلات تجارية عبر مطار معيتيقة الواقع داخل قاعدة جوية عسكرية، وذلك الى وجهات دولية محدودة تتمثل في كل من مصر والأردن وتونس والسودان وتركيا والنيجر.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في الانقسامات والصراعات على السلطة التي تساهم فيها قوى أجنبية ومجموعات مسلحة مختلفة الولاءات.

وتتقاسم السلطة في ليبيا حكومتان، احداهما يتراسها عبد الحميد الدبيبة وتتخذ مقرها طرابلس غربي البلاد، والثانية برئاسة اسامة حماد ويدعمها المشير خليفة حفتر في الشرق.