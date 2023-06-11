ايلون ماسك يعين طفلا مسلما نابغة مهندس برمجيات في سبيس-اكس

عينت شركة سبيس- اكس المملوكة للملياردير ايلون ماسك طفلا نابغة في الرابعة عشرة من عمره في وظيفة مهندس برمجيات ضمن فرع ستارلينك، حتى قبل تخرجه المتوقع هذا الشهر من جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا.

وكان الفتى كايرن كوازي الذي التحق بالجامعة لدراسة العلوم والهندسة عندما كان في الحادية عشرة من العمر، قد اجتاز بنجاح المقابلة التي اجرتها له سبيس- اكس، ووصفها بانها شكلت بالنسبة له تحديا، كما انها لم تخلو من المرح.

والحصول على وظيفة في سبيس-اكس ليس امرا سهلا، في ظل حقيقة ان نسبة من تقبلهم الشركة لا تتجاوز 0.2 بالمئة ممن يتقدمون اليها بطلبات عمل.

ويتحدر الفتى من عائلة مسلمة تعود اصولها الى بنغلاديش، ويعني اسمها "كوازي" القاضي باللغة العربية.

كتب كايرن في منشور على لينكدن الخميس الماضي "سانضم الى اروع شركة على الكوكب كمهندس برمحيات ضمن فريق مهندسي ستارلنك. احدى الشركات النادرة التي لم تستخدم عمري كوسيلة عفا عليها الزمن من اجل تقييم النضوج والقدرة".

وجاء المنشور قبل وقت قصير من تخرجه من جامعة سانتا لارا للهندسة، ليصبح بذلك اصغر شخص يحقق ذلك في المؤسسة التعليمية التي يمتد تاريخها الى 172 عاما.

وهو يخطط حاليا للانتقال مع والدته من بليزانتون في كاليفورنيا لبدء عمله في سبيس-اكس في ريدموند بواشنطن.

بدأت رحلة كايرن الاستثنائية في سن الثانية، عندما كان قادرا على نطق جمل كاملة. وفي الروضة كان يروي للاطفال الاخرين والمعلمين قصصا اخبارية سمعها في الاذاعة.

حلم تحقق

وحين اكتشف والداه ان عمله المدرسي لم يكن مثيرا للتحدي بما يكفي في الصف الثالث الابتدائي عندما كان بعمر التاسعة، ساعداه على الالتحاق في كلية مجتمع في كاليفورنيا.

كايرن كوازي متوسطا والديه مجتهد وجوليا القاضي

وعن ذلك يقول كايرن "شعرت كما لو انني اتعلم عند مستوى لا يناسبني".

ويقول والداه انه في نفس تلك السنة ادرجه اختبار لمعدل الذكاء ضمن مستوى اعلى من 99.9 بالمئة من السكان.

وبعد هذا الاختبار ببضعة شهور، انضم كايرن الى مختبرات انتل كزميل بحث متدرب في مجال الذكاء الاصطناعي. وحين اصبح في الحادية عشرة من العمر، انتقل إلى جامعة سانتا كلارا لدراسة علوم الحاسوب والهندسة.

والعام الفائت، امضى اربعة اشهر كمتدرب على الة في مؤسسة الذكاء السيبراني "بلاكبيرد.ايه.اي".وفقًا لملفه الشخصي على "لينكد إن". وقد ساعد في تصميم "خط أنابيب التعلم الإحصائي للكشف عن الاستثناءات" للتحقق مما إذا كان تم تلاعب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كايرن "اظن ان هناك افتراضا ناجما عن عقلية تقليدية بانني خسرت طفولتي. لكني لا اظن ذلك صحيحا. مرة اخرى، اظن ان هذه العقلية كانت ستضعني الان في الصفوف المتوسطة في المدرسة".

ويبدو جليا انه حقق بالفعل احد طموحاته بالحصول على وظيفة في ستارلينك.

ويقول كايرن "كان حلمي ان احصل على وظيفة تتعاطى مع مسائل تمثل تحديا ويكون لها اثر على اختراعات متطرفة في خدمة الصالح العام".