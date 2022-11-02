اين ستنعقد القمة العربية المقبلة؟

اختتمت القمة العربية اعمالها امس الاربعاء في الجزائر بعد يومين من اجتماعات مكثفة القى فيها القادة العرب وقادة الوفود كلمات صبت في ضرورة البحث عن حلول للازمات التي تعيشها الدول العربية.

وتعقد القمة العربية بشكل دوري في بداية مارس من كل عام، حسب الترتيب الابجدي لاسماء الدول العربية ، الا انها تاجلت لثلاثة سنوات بسبب جائحة كورنا وتاخرت لـ 8 اشهر اضافية نتيجة جائحة الخلافات العربية وعدم التوافق على جدول الاعمال .

ولا يعرف فيما اذا كانت القمة المقبلة ستعقد في مارس المقبل اي بعد 5 اشهر ام انها سترحل الى مارس2024 لتعود الى موعدها الطبيعي ، والا سيكون هناك اجحاف بحق الجزائر التي ستترأس القمة العربية لمدة قصيرة فقط .

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ان المملكة العربية السعودية ستستضيف اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة.

وقال الامير فيصل : «نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ(32)؛ انطلاقاً من حرصها على ديمومة التعاون القائم بيننا على جميع الأصعدة»

وأثنى الأمير فيصل بن فرحان، خلال الجلسة الختامية لاجتماع القمة العربية المنفض مؤخرا على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاحها،