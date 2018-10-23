ايوب قرا: تلقيت دعوة لزيارة ابو ظبي بصفتي وزير اسرائيلي

أيوب قرا

زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا أن الإمارات دعته إلى زيارتها، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه دُعي لزيارة دبي "علنا كوزير في دولة إسرائيل".

وفي تعقيبه على دعوة الإمارات له قال الوزير الإسرائيلي "بات مفهوما أن إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من الشرق الأوسط، حتى بين الدول العربية، ولا شك أن الجميع سيستقيمون مع هذا الخط".

و تلقى قرا دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتصالات "الذي يعقد في دبي أواخر أكتوبر الجاري، ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

وقالت مصادر إن قرا سيرأس وفدا يضم ثمانية مسؤولين إسرائيليين يشاركون في المؤتمر الذي يعد من أهم مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تعتمد فيه السياسات العامة والإستراتيجيات لقطاع الاتصالات والمعلومات حول العالم.

والقرا، الذي ينتمي للطائفة العربية الدرزية، عضو كنيست عن حزب الليكود اليميني المتطرف، وهو مقرب جدا من زعيم هذا الحزب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين أصبحت شبه مكشوفة في الفترة الأخيرة، حيث تسعى هذه الدول العربية الثلاث إلى شرعنة العلاقات والتطبيع مع إسرائيل، في مقابل عدائها للفلسطينيين.وكرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تصريحات تهدف إلى التقرب من إسرائيل، وقال إنه يعترف بحق اليهود في "أرضهم"، وكان نتنياهو التقى مع سفيري الإمارات والبحرين في مطعم بواشنطن في مارس الماضي ودعوه إلى مأدبة طعام.