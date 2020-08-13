اي من بنات بوتين تلقت المطعوم ضد كورونا؟

واحدة من ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا وكاتيرينا، شاركت في التجارب على اللقاح الذي سمته روسيا Sputnik V وأعلنت عنه رسميا الثلاثاء، كأول صيغة تظهر في العالم حتى الآن للعلاج بالتطعيم من "كورونا" المستجد.

بوتين نفسه، هو من أعلن عن مشاركة ابنته، بقوله: "لقد حصلت إحدى بناتي على اللقاح. أعتقد أنها شاركت في الاختبار" وفقًا لما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إلا أنه لم يحدد أياً من الابنتين اللتين ووفق موقع العربية نت فانها لم تجد معلومات وافية عن تلقي إحداهما للعلاج سوى ما قاله بوتين، وهما طبيبة الأطفال Maria Vorontsova البالغة 35 سنة، والشهيرة باسم Maria Faassen أيضاً، أو الأصغر منها بعام، وهي Katerina Tikhonova المعروفة كسيدة أعمال وراقصة "أكرو" منذ سنوات.

وتقول المضادر ان المرجّح أن الأكبر سنا، هي من تلقت الطعم التجريبي بذراعها، وكان ذلك في يوليو/تموز الماضي، لأنها طبيبة ولديها تعامل سابق مع التطعيم واللقاحات. لكن، بمعزل عمن "ذاقت" الطعم، فإن وكالة Interfax الروسية، نقلت عن بوتين قوله، إن ابنته شعرت بارتفاع حرارتها درجة واحدة فقط، فأصبحت 38 بعد الطعم الأول، وعادت طبيعية إلى 37 في اليوم التالي، وفيه ارتفعت إلى 38 مجدداً بعد تلقيها جرعة الطعم الثاني "وبعد أن أصبح لديها كمية كبيرة من الأجسام المضادة، سارت الأمور على ما يرام معها" كما قال.

حقيقة الفتاة التي في الفيديو

وكشف خبر نشرته قناة "روسيا اليوم" في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو/تموز المنصرم، حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، إذ إنها لم تكن ابنة الرئيس الروسي.

كما أنه لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.

وحقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعين في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى بوردينكو العسكري المركزي في موسكو.