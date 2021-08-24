بأقل من 48 ساعة.. السعودية تدمر ثاني مسيّرة حوثية

اعترض التحالف العسكري في اليمن، حيث تدير طائرة مسيرة حوثية أطلقت اتجاه جنوبي المملكة.

وقال التحالف، في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، ليل الاثنين- الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط، جنوبي المملكة.

والطائرة المدمرة هي الثانية خلال أقل من 48 ساعة.

وأكد "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أن "قواته ستتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

ومساء الأحد، أفاد التحالف في بيان له، باعتراض وتدمير طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه منطقة خميس مشيط، جنوب السعودية.

ومنذ شهرين، شنت جماعة الحوثي هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على الأراضي السعودية.

ففي حزيران/ يونيو ويوليو/ تموز، أعلنت الرياض تدمير قرابة 25 طائرة غير مأهولة تقريبا، وهجمات صاروخية أخرى باتجاه خميس مشيط ونجران المتاخمة للحدود مع اليمن.