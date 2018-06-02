بأمر ملكي.. إنشاء 6 محميات طبيعية في السعودية

الصحراء بالقرب من تبوك، المملكة العربية السعودية

أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، يهدف إلى تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وتنشيط السياحة البيئية

وأمر الملك سلمان بأن يكون "مجلس المحميات الملكية" برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وسيعمل هذا المجلس على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات.

وستكون هذه المحميات الطبيعية متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز.

وتم تحديد المحميات الملكية وتسميتها على النحو التالي:

1 - محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام عبد العزيز بن محمد".

2 - محمية محازة الصيد، وتسمى "محمية الإمام سعود بن عبد العزيز".

3 - محمية التيسية والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام تركي بن عبد الله".

4 - محميتا التنهات، والخفس والمناطق المجاورة لهما، وتسمى "محمية الملك عبد العزيز".

5 - محميات الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها، وتسمى "محمية الملك سلمان بن عبد العزيز".

6 - محمية تقع بين بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتسمى "محمية الأمير محمد بن سلمان".