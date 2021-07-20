بائع الماء.. ملابس عيد طفل يتيم تثير الأردنيين

اثارت قصة طفل يتيم يبيع الماء في العاصمه الأردنية عمان تعاطف أردنيين بعد أن آثارها الصحفي في جريدة الدستور الأردنيه محمود كريشان.

وكتب كريشان "طفل يتيم (١١ عاما) يمتهن فعلا بيع المياه ولا يتسول مطلقا قام امس بشراء ملابس العيد ووضعها في كشك ابوعلي للثقافة وسط البلد، ليواصل الطفل بيع الماء قبل أن تأتي فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية واستنادا لوشاية من منافسة تمتهن التسول والادعاء ببيع الماء قامت الفرقة حماها الله بالقبض على الطفل اليتيم وترك البائعة الواشية تتسول وتدعي بيع الماء..

ونشر الصحفي صورة لملابس العيد التي تركها الطفل وراء ظهره بعد أن تم ايداعه في مركز رعاية وتأهيل المتسولين مادبا‏ ليقضي العيد هناك تاركا ملابس الفرح اسيرة الحزن في كشك الثقافة.. وإلى الله المشتكى..! كما قال كريشان.

واثارت حادثة توقيف الطفل تعاطف رئيس الوزراء الذي بادر فورا بالتوجيه للافراج عنه وتسليمه لاسرته لقضاء العيد في كنفها، وفق ما أكده وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.