بابا الفاتيكان: الحرية لا تعني الإساءة إلى الآخر

عبر بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني اليوم الاثنين عن غضبه الشديد إزاء حادثة حرق المصحف في السويد، بأول أيام عيد الأضحى.

وقال البابا عبر تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن السماح بفعل ذلك أمر مرفوض ومدان، والحرية لا تعني الإساءة للآخر.

واستنكرت دول عربية وإسلامية بشدة حرق المصحف الشريف في ستوكهولم، وكان آخر الدول تلك المملكة العربية السعودية، التي قامت باستدعاء السفير السويدي لديها والتنديد بإحراق المصحف الشريف أمام مسجد في السويد.

وأقدم المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا البالغ من العمر 37 عاما بالدوس على القران الكريم وهو الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه.

