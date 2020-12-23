بابا نويل في السعودية لاول مرة في التاريخ

منظر فريد وغريب، لكنه جميل، في المتاجر السعودية، يتجلى مع اقتراب العام من انهاء ساعاته الاخيرة، هذا المشهد يطمئن الناس على الانتقال والتغلغل في عمق عصر الانفتاح، والاصلاح الذي اطلقه في الفضاءات السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في المدن السعودية اليوم تجد ملابس واجراء وحقيبة بابا نويل معروضة على واجهات المحلات التجارية، ومراكز بيع الهدايا كما تجد اشجار عيد الميلاد باحجام كبيرة وصغيرة الى جانب زينتها الفريدة.

لم يكن بالمقدور لهذا المشهد ان يظهر في سنوات سابقة الا ان ثمة بادرة لتخفيف القيود الاجتماعية تعهد بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة.

بدأت هذه الافكار المتحررة تنتشر مع السماح للمرأة قبل 3 سنوات بقيادة السيارة، ثم وضع حد لدور "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد الى جانب اقامة المهرجانات الفنية وفتح دور السينما في خطوات جريئة اشاد العالم فيها بتوجهات وتعليمات ولى العهد الامير محمد بن سلمان.