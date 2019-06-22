باحث شيعي يحدد المناطق التي ستحتلها ايران في السعودية

حدد الباحث الديني الشيعي السعودي أكرم البلادي، المناطق التي تنوي ايران احتلالها في السعودية

واشار الى ان نظام الملالي خطط للوصول الى جيزان ونجران ومكة المكرمة (الحرم المكي) والمدينة المنورة, واعتبر ان هذا المخطط يهدف للعبث في الأمة الإسلامية والعربية.

وأستطرد قائلا: إيران وأحزابها يعيشون أوهام احتلال الحرمين الشريفين

نقلت صحيفة سبق السعودية عن المفكر الشيعي ان هذا المخطط بدأ يظهر بشكل واضح مع ظهور مليشيات الحوثي بعد ان كانت سياسة محصورة في القوى الناعمة سياسياً وإعلامياً

وتابع البلادي: القضية لم تعد قضية امتداد شيعي مذهبي؛ فالمذهب الشيعي هو لباس وذريعة لخبث إيران السياسي وامتدادها، مشيرا إلى أن إيران لديها طموح أن تستعبد العرب كلهم عن طريق التنكيل بالحكومات وإفقار الشعوب، ونهب ثروات الأوطان، وتدمير مراكز الطاقة البترولية ومن ثم احتلالها.

وأكد الباحث البلادي أن مساعي ايران مصيرها الفشل، لأن الشعب السعودي بجميع طوائفه ومذاهبه يدرك بأن إيران مشروعها خبيث في المنطقة، والآن المجتمع السعودي أكثر تماسكاً وحباً لحكامهم ولنظامه.

ووجه البلادي رسالة للشيعة العرب في الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية، بأن يحذروا من مكائد السياسة الإيرانية كونها تتبنى المذهب الجعفري لمصالحهم التمددية.