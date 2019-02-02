بارازاني ينسق مع الجيش الحر ما بعد الانسحاب الاميركي

استقبل في أربيل، وفد هيئة تفاوض المعارضة السورية الذي ضم نصر الحريري رئيس الهيئة، وأعضاء الهيئة.

بحث زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني مع وفد هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، السبت، آخر المستجدات والمتغيرات السياسية في سوريا وقرار سحب القوات الأمريكية والتعاون لتجاوز الأزمة.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني أن الأخير استقبل في أربيل، وفد هيئة تفاوض المعارضة السورية الذي ضم نصر الحريري رئيس الهيئة، وأعضاء الهيئة.

وأضاف: "تم تبادل الآراء حيال مواقف الدول الكبرى وآخر المستجدات والمتغيرات السياسية في سوريا وقرار سحب القوات الأمريكية في ذلك البلد".

وحسب البيان، "تم التأكيد على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف من أجل معالجة المشكلات عن طريق الحوار والتفاهم".

والجمعة، وصل وفد من هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية مكون من من ستة أعضاء برئاسة نصر الحريري وإبراهيم برو وقاسم الخطيب وربا حبوش وعبد الجبار العكيدي وحواس عكيد إلى أربيل في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.