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باراك يستعد لمواجهة نتنياهو ويستعين بليفني ويعلون

باراك يستعد لمواجهة نتنياهو ويستعين بليفني ويعلون
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