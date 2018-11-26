باراك يستعد لمواجهة نتنياهو ويستعين بليفني ويعلون

باراك التقى ليفني ويعلون في مسكنه بتل أبيب الخميس الماضي

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، محادثات مع زعيمة المعارضة تسيبي ليفني، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، لتشكيل جبهة جديدة معارضة لبنيامين نتنياهو. وفق ما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وقالت القناة إن باراك التقى ليفني زعيمة حركة "الحركة" المتحالفة مع حزب العمل بقيادة آفي جاباي تحت مسمى "المعسكر الصهيوني" في الكنيست، في مسكنه في تل أبيب الخميس الماضي، والتقى يعالون بعد ظهر اليوم ذاته.

ونقلت القناة العاشرة عن ليفني قولها، "إنه ليس سرا أنها تجري لقاءات ومحادثات مع عدة مسؤولين من أجل فحص إمكانية توحيد القوى كافة، التي تتفق معها سياسيا في إطار المعسكر الصهيوني بقيادة جاباي"، وأشارت ليفني إلى أن المحادثات ما تزال في بداياتها.

وقالت القناة العاشرة إن الحوار يشمل أحزاب يسار ووسط إسرائيلية.



من جهته قال يعالون، حسب القناة نفسها، إن المحادثات حيوية لمصلحة إسرائيل من أجل إعادتها إلى الطريق الصحيح واختيار قيادة جديدة.