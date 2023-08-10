باربي مؤجل في الاردن وممنوع رسميا في لبنان وأليسا تعارض

شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجوما على وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وذلك عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمي توتير، بسبب منعه فيلم باربي كما تم تاجيل عرض فيلم باربي في الاردن

اليسا تهاجم وزير الثقافة

وقالت اليسا: انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد على الإنترنت وعلى نتفليكس احسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان.. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا أن اللي بيخاف على قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم.

وكان وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى قد قرر منع عرض فيلم باربي وقال في بيان : “لدى التدقيق، تبيّن أنَّ فيلم “باربي” المُزمع عرضه قريباً في دور السينما اللّبنانية، يتعارضُ مع القيم الأخلاقية والإيمانية ومع المبادىء الراسخة في لبنان”.

واعتبر الوزير المرتضى أنّ hg، “يروّج للشذوذ والتحوّل الجنسي ويُسوّق فكرةً بشعةً مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقاً أمام التطوّر الذاتي للفرد لا سيّما للمرأة

المرتضى: باربي يدعو للشذوذ الجنسي

وأكّد ان المجتمع اللبناني مدعو لـ “التشبّث بالهويّة الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة، وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يُجمع عليها اللبنانيون”. وقال ان هذا الفيلم يُخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيّما قيمة الأسرة ويخالف المبادىء الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تُشكّل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني

تاجيل عرض باربي في الاردن

وفي الاردن اعلن مدير هيئة الاعلام بشير المومني قبل ايام انه تقرر تأجيل تقييم فيلم “باربي” في الاردن حتى موعد لاحق في أواخر الشهر الجاري؛ وذلك بطلب من الجهة المنتجة للفيلم “باربي”. واشار الى انه لم يتم اخضاع الفيلم للتقييم من قبل الهيئة بعد، وأن ذلك سيتم وفق مقتضى القانون والأصول المتبعة حال تقديم طلب من الجهة المنتجة للمباشرة بالإجراءات لدى الهيئة

و يأتي سبب منع فيلم باربي من العرض في عدة دول عربية واسلامية لاحتوائه مشاهد عديدة من الإيحاءات الجنسية غير المناسبة للأطفال، فيما سبب منع عرض فيلم باربي في السعودية تركيزه على قصص الشخصيات المثلية وعرض مشاهد تحتوي على تناول المخدرات وغيرها من الممنوعات.

وحى الان اعلنت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر والمغرب ولبنان منع عرض الفيلم