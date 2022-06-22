بارون ترامب يفاجئ العالم بتحوله الى عملاق (صور)

أثارت صورة جرى تداولها مؤخرا لبارون، ابن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، دهشة على وسائل التواصل، حيث تظهر التحول المدهش الذي طرأ على بنية الشاب البالغ من العمر 16 عاما، وحوله الى عملاق بطول يتجاوز المترين.

وعلى الرغم من أنه أصغر أبناء ترامب، إلا أن بارون على ما يبدو قد فاق الكثيرين في طوله وهو ما كشفته الصورة المتداولة له مؤخرًا.

وفي الصورة يظهر بارون الابن المدلل لترامب، محتضنا امراة مسنة خلال تواجدهما في إحدى المناسبات الرسمية، وقد بدا فارق الطول بينهما كبيرًا لدرجة أن الجميع شكك في صحة الصورة وما إذا جرى تعديلها عبر برنامج “فوتوشوب”.

ولاقت صورة بارون ترامب المتداولة ردود أفعال متفاوتة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خاصة وأن الظهور الأخير له كان قبل عام تقريبًا ولم يكن بهذا الارتفاع.

وشكك كثيرون في ما إذا كان بارون هو الابن البيولوجي لدونالد ترامب أم لا، خاصة وأن بقية أبناءه لا يملكون الطول ذاته أو حتى قريبًا له.

في المقابل دافع كثيرون عن بارون في وجه حملة التنمر التي تعرض لها بسبب مظهره الخارجي وطوله العملاق، فيما سارع آخرون للبحث عن أي معلومة تتعلق بطول نجل ترامب والذي رجح البعض في أنه يبلغ حوال المترين.