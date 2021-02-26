باريس تؤكد دعمها الكامل للسلطة الانتقالية في ليبيا

أكدت فرنسا “دعمها الكامل” للسلطة التنفيذية في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، بهذا الموقف.

وأكدت الوزارة أن “وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وأضافت أن لودريان “أكد مجددا رغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها”.

وأعلن دبيبة الخميس أنه عرض على البرلمان “هيكلية” حكومته في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على ‘جراء انتخابات في كانون الأول/ ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وشدد لودريان على “أهمية تشكيل حكومة تمثيلية وذات مصداقية” لتنظيم الانتخابات بنجاح وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكد أنه إلى جانب “إعادة فتح الطريق الساحلي” يجب تنفيذ “تفكيك الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة” بسرعة.

واتُهمت فرنسا باستمرار بالانحياز، خصوصا لأنها دعمت لفترة طويلة المشير خليفة حفتر. (أ ف ب)