باريس تحذر ايران من تجاوز الاتفاق النووي

حذرت باريس القيادة الايرانية من انها لن تكسب شيئا بمخالفة بنود الاتفاق النووي في الوقت الذي اكدت طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقالت مصادر فرنسية ان "عدم الالتزام بالاتفاق النووي سيؤجج التوتر المتفاقم أصلاً في المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو/تموز إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%.

هذا وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء على قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب، واصفاً قرار طهران بالسيئ.

كذلك أعلن الرئيس الإيراني أنه انطلاقا من التاريخ المذكور ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج البلوتونيوم في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.

بدوره قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في تصريح اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده تمكنت من كسر الهيمنة الأمريكية المصطنعة في العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة باتت تخشى نشوب حرب مع إيران.

وأضاف سلامي أن "العدو لم يعد قادرا على تنفيذ الخيار العسكري ضد إيران، مع رفضها للمفاوضات"، مؤكدا أن إيران أغلقت الطريق أمام الخيار العسكري على واشنطن.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية توقفت على بعد 200 ميل من مضيق هرمز لأنها تخشى من الأسلحة السرية التي تمتلكها طهران.