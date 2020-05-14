باريس تستدعي مبعوث فنزويلا للاحتجاج

استدعت فرنسا مبعوث فنزويلا لديها بعد أن اتهمت باريس حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها تقوم بمضايقات للسفارة الفرنسية في كراكاس، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء عن مقر إقامة السفير

وقال أوليفييه جوفان، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس في بيان: "إن فرنسا تدين بقوة الإجراءات التي اتُخذت في الأيام الأخيرة والتي تعوق عمل بعثتنا الدبلوماسية في كراكاس بصورة طبيعية"، مضيفا أن الإجراءات تنتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتابع: "المسؤولون الفرنسيون ينتظرون الرجوع عن هذه الإجراءات دونما تأخير كي تعود الأعمال الطبيعية في بعثتنا الدبلوماسية".

وفرنسا واحدة من عشرات الدول التي لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو عام 2018 بعد تصويت متنازع عليه، وتعتبر أن الرئاسة كانت من حق زعيم المعارضة، خوان غوايدو.

وكان الرئيس الفنزويلي مادورو قد اتهم من قبل السفير الفرنسي بكراكاس، رومان نادال، بالتدخل في الشأن الداخلي، ويقول دبلوماسيون إن الخدمات مقطوعة عن مقر إقامته منذ بداية مايو أيار.

وفي وقت سابق، في شهر يناير الماضي، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المعارض غوايدو في قصر الرئاسة، ودعا مجددا لانتخابات حرة وشفافة في فنزويلا