باريس تعلق على قرار عراقي بإعدام 3 فرنسيين داعش

علقت فرنسا الاثنين على قرار السلطات العراقية بإعدام ثلاثة من مواطنيها بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة كانت تسلمتهم في وقت سابق.



وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، مستدركة بأنها "تحترم السيادة العراقية".



وأضافت الوزارة: "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".



وأشارت إلى أنها "تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لتنظيم الدولة يجب أن يعاقبوا على جرائمهم"، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.



وكان مسؤول قضائي عراقي قال الأحد إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين أعضاء في تنظيم الدولة، وهم من بين 12 فرنسيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق في كانون الثاني/ يناير الماضي.