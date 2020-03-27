باريس تعلن تحرير 3 فرنسيين وعراقي اختطفوا ببغداد

الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، أن ثلاث رهائن فرنسيين وآخر عراقيا، تم تحريرهم، بعد أكثر من شهرين من اختطافهم في بغداد.

وأوضح "الإليزيه" في بيان موجز، أن المختطفين كانوا يعملون مع منظمة "أس أو أس كريستيان دوريون" غير الحكومية، المتخصصة بمساعدة مسيحيي الشرق، واختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني/يناير 2020.

وأضاف البيان: "بذلت فرنسا قصارى جهدها للتوصل إلى هذه النتيجة".

كما نقل امتنان الرئيس إيمانويل ماكرون للسلطات العراقية إزاء تعاونها، دون تفاصيل إضافية.

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وكانت المنظمة قد أعلنت فقدان الأربعة في محيط السفارة الفرنسية لدى العراق، وأن أي جهة لم تعلن المسؤولية عن اختفائهم أو طلب فدية.

وتعمل الجمعية في العراق منذ عام 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة على محافظة الموصل، ما تسبب بنزوح عشرات الآلاف، وبينهم مسيحيون.

وهي تنشط بشكل أساسي في أربيل عاصمة كردستان، حيث لجأ كثير من المسيحيين.