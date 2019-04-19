باريس تفاجئ السعودية: حرب اليمن قذرة

في معرض نفيها على الاتهام ببيع السعودية لاسلحة تقتل المدنيين اليمنيين، قالت باريس ان الحرب في اليمن "قذرة".

واشارت وزارة الدفاع الفرنسية "إن الأسلحة التي بعناها للسعودية لا يتم استخدامها لأهداف هجومية في الحرب اليمنية". واعلنت انه لا دليل ان المدنيين قتلوا في اليمن بالسلاح الفرنسي

وكان تقرير سري للمخابرات العسكرية الفرنسية ظهر في سبتمبر 201 مؤلف من 15 صفحة يشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في الحرب اليمنية.

ووفق الخطاب الرسمي المعتمد في باريس التي لم تنف وجود هذه المذكرة، فإن السلاح الفرنسي المملوك للسعودية والإمارات لم يستخدم إلا بصورة دفاعية في هذه الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل منذ 2015 وأوصلت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.