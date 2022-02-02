باريس لا تجد مؤشرات او دلائل على غزو روسي لاوكرانيا

اكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه ليس هناك دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا فيما كان رئيس الحكومة البريطانية في كييف يحرض ويحذر من غزو مزعوم

لا مؤشرات على الحرب في اوكرانيا

واكد الوزير الفرنسي في تصريحات نقلتها القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، انه لا يمكن ايجاد اي مؤشرات او دلائل تتحدث عن غزو روسي لاوكرانيا بالتزامن مع اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، بتعمد جر بلاده إلى حرب وبتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بأوكرانيا.

جونسون يحرض

والثلاثاء ،حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة إلى كييف، من أنّ هناك «خطراً واضحاً ووشيكاً» بحصول تدخّل عسكري روسي في أوكرانيا. وقال خلال مؤتمر صحافي في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «إنّه خطر واضح وماثل، نحن نرى عدداً كبيراً من الجنود يحتشدون، ونرى استعدادات لعمليات متجانسة من شتّى الأنواع مع تهديد عسكري وشيك»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورأى جونسون أنّ «من الحيوي أن تتراجع روسيا وتختار طريق الدبلوماسية» بشأن أوكرانيا، محذراً من أنّ غزو هذا البلد «سيشكّل كارثة لروسيا والعالم». وأضاف: «نحن مستعدّون للحوار بطبيعة الحال، لكنّ العقوبات جاهزة أيضاً».