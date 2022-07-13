باريس لطهران: الوقت ينفذ امامكم

حذرت فرنسا على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، من أن الوقت ينفد من إيران لإحياء الاتفاق المتعلق ببرنامجها النووي، مشددة على أن "نافذة الفرصة" المفتوحة لإنقاذ هذا الاتفاق ستغلق في غضون "بضعة أسابيع".

باريس: الوضع لا يحتمل مماطلة ايران

وقالت كولونا أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: "لقد برهنّا عن قدر كبير جدا من الصبر، لكن الوضع الراهن لا يُحتمل، لأن إيران تعتمد منذ أشهر موقفا تسويفيا".

وأضافت "ما زالت هناك أمام إيران نافذة فرصة ومجال مفتوح لكي تقرر أخيرا قبول الاتفاق الذي ساعدت في بنائه، لكن الوقت ينفد"

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن "الوقت ينفد، على طهران أن تدرك ذلك".

وأضافت أن "نافذة الفرصة ستغلق في غضون بضعة أسابيع. لن يكون هناك اتفاق أفضل من ذلك المطروح حالياً على الطاولة".

وأتى تحذير الوزيرة الفرنسية بُعيد تأكيد طهران أنّ السياسة التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تتعارض" مع رغبته المعلنة بإحياء الاتفاق النووي.

اتفاق الـ 2015

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه في 2018.

وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى" اعتمدها حيال إيران.

وأبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.

وأجرت إيران وأطراف الاتفاق (روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا)، مباحثات في فيينا اعتبارا من أبريل 2021، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير، تعثرت المباحثات اعتبارا من مارس الماضي مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران.