باستثناء وزارة التربية.. إعلان تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة الإثنين

التشكيلة الجديدة سيعلنها حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، وسيستثنى من الاعلان حقيبة وزارة التربية والتعليم، التي لا تزال المشاورات تجري بشأن شاغلها.

توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، مساء الأحد، على إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، الإثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، مساء الأحد، بحسب بيان مقتضب صادر عن مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البيان إن مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة غدا الإثنين، عدا وزارة التربية والتعليم، التي لا زالت المشاورات تجري بشأنها.

كان مقررا إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الخميس، قبل أن يتم التأجيل إلى الأسبوع الجاري.

وأضاف أن التشكيلة الجديدة سيعلنها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بعد حل الحكومة الحالية.

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية المكون العسكري في السلطة الانتقالية وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات "الجبهة الثورية" الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان مقررا إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الخميس، قبل أن يتم التأجيل إلى الأسبوع الجاري.

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