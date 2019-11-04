باسيل "يعتذر" من والدته...

اعتذر وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل من والدته وقال :

"أعتذر منكِ لأنّه بسببي طالك الأذى وهذا ليس ذنبك

وانتشرت اهزوجه تحولت بسرعة في كافة شوارع لبنان تسب والدة الوزير باسيل المتهم بالفساد ونهب المال العام

وخلال كلمته أمام أنصار "التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه، هتف الحضور بالعامية: "هيلا هيلا هيلا هوو.. جبران باسيل منحبو"، وكان جزء من هذا الهتاف يستخدمه بعض المتظاهرين المعارضين في الإساءة إلى باسيل ووالدته.

وقال باسيل في كلمة لمناصري الرئيس اللبناني والد زوجته ميشال عون: "أنت علّمتيني حبّ لبنان وأنّ كرامتي ليست أهمّ من كرامة الوطن".

وقال باسيل "إنت بتعرفي شو ربّيتي والوقت كفيل يرجّعلك حقّك" والحقيقة وحدها تنتصر".