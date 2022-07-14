باسيل يهدد "اسرائيل" بورقة المقاومة: "نريد غازنا"

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أنّ "المقــاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز".

وقال النائب في البرلمان اللبناني، أنّ "ورقة المقاومة هي عنصر قوة للبنان إذا علمنا كيف نستخدمها لنرسّم الحدود ونستخرج الموارد".

وأضاف باسيل: "مثلما المعادلة واضحة بالأمن على البر يجب أن تصبح واضحة بالغاز على البحر".

وحذّر باسيل الإسرائيليين: "تريدون غازكم.. إذاً نحن نريد غازنا"، معتبراً أنّه "هكذا تتصرف الدولة القوية وهكذا نحفظ الكرامة الوطنية وتكون السيادة".

ويأتي كلام باسيل بعد خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يوم أمس، تطرّق فيه إلى قضية استخراج النفط والغاز في لبنان، وشدد خلاله على أنّ "الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذان الشهران"، لافتاً إلى أنّه "بعدهما ستكون الكلفة أعلى".

وأكّد أنّ "المقــاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز"، مبيّناً أنّ "استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد".

وأضاف السيد نصر الله: "لنكن كلبنانيين على موقف واحد نُسمعه للإسرائيلي بعيداً عن الأزقة والخلافات"، محذّراً من أنّه "إذا كان الخيار عدم مساعدة لبنان ودفعه باتجاه الانهيار ومنعه من استخراج الغاز، فإنّ التهديد بالحرب، بل والذهاب إليها، أشرف بكثير".

وأعلن السيد نصر الله أنّه "إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية، فلن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة، سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش"، كاشفاً عن أنّ حزب الله "يتابع كل ما هو موجود على الشواطئ المقابلة ويملك كل الإحداثيات".