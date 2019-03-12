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باكستان: إحراز تقدم بمحادثات السلام بين طالبان وواشنطن

باكستان: إحراز تقدم بمحادثات السلام بين طالبان وواشنطن
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