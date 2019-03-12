باكستان: إحراز تقدم بمحادثات السلام بين طالبان وواشنطن

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم في محادثات السلام الجارية في قطر بين حركة طالبان، والولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة لقريشي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

وأوضح قريشي أن “باكستان شجعت جميع الأطراف داخل أفغانستان على الجلوس معاً وإجراء حوار مفيد بين الأفغانيين”.

وتستمر المحادثات منذ أكثر من أسبوعين بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، وممثلين عن حركة طالبان، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من باكستان بذل جهودها لإيجاد سلام مع طالبان، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً، وفق أسوشييتد برس.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

وكانت “طالبان” أعلنت مرارا رفضها الدخول في أي حوار مع الحكومة الأفغانية باعتبارها “تابعة” للولايات المتحدة.

الأناضول