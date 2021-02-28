باكستان تتضامن مع السعودية إثر التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي

أعربت باكستان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن تقرير الاسخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، أن حكومة المملكة وصفت مقتل المواطن جمال خاشقجي بالجريمة البشعة، وانتهاك صارخ لقوانين المملكة وقيمها، حيث أكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأكد البيان أن باكستان تقدر جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، وتعرب عن تضامنها معها، وتؤكد على أهمية احترام سيادة الدول.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد. (واس)