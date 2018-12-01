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باكستان تحاكم داعية قاد الاحتجاجات ضد تبرئة مسيحية اتهمت بالتجديف

باكستان تحاكم داعية قاد الاحتجاجات ضد تبرئة مسيحية اتهمت بالتجديف
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