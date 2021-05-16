باكستان تحث واشنطن على لعب دور فعال لخفض التصعيد بفلسطين المحتلة

حثت باكستان، واشنطن على لعب دور “فعال” لتهدئة “التوترات المتصاعدة” في فلسطين، واستعادة السلام في المنطقة.

جاء ذلك في محادثة هاتفية، الأحد، بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.

ونقل وزير الخارجية الباكستاني “قلق بلاده العميق” من العدوان الإسرائيلي وتفاقم أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية.

وشدد قريشي أيضا على أهمية دور الولايات المتحدة في ضمان الخطوات الضرورية للمساعدة في معالجة الوضع المزري، واستعادة السلام، وتسهيل التوصل إلى حل عادل، دون أن يوضح تفاصيل أخرى حول استجابة بلينكين لدعوته.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

والأحد، ارتفع ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على غزة إلى 192 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، بجانب 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.

وأشار البيان إلى أن “قريشي وبلينكين اتفقا على البقاء على اتصال والعمل معا لدفع المصالح الثنائية والإقليمية المشتركة بين البلدين”.

كما تطرق الجانبان إلى عملية السلام الأفغانية الجارية، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأضاف البيان أن “قريشي شدد على ضرورة انسحاب “مسؤول” للقوات الأجنبية وتقليل العنف ووقف كامل لإطلاق النار في أفغانستان”. (الأناضول)