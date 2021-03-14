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باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة كورونا

منشور 14 آذار / مارس 2021 - 01:54
باكستان
باكستان

أعلنت باكستان عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لرفد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق".

وأضافت أن "باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة".

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين. (وكالات)


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