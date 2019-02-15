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باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بأبهى حلّة

باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي بأبهى حلّة
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