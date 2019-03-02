باكستان تطلب وساطة اردوغان مع الهند

أردوغان يرد على طلب الوساطة من باكستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أدوغان استعداد بلاده لبذل قصارة جهدها من أجل تسوية الأزمة بين الهند وباكستان.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في مدينة طرابزون اليوم السبت، إن "تصعيد التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان وصب الزيت على النار لا يفيد أحدا، إن تركيا مستعدة لفعل كل ما بوسعها من أجل خفض التوتر بين باكستان والهند، أثق بأن جهود تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة".

ورحب الرئيس التركي بقرار السلطات الباكستانية الإفراج عن الطيار الهندي أبهناندن فارتامان الذي أسر في باكستان، يوم الأربعاء الماضي بعد إسقاط مقاتلته.

وأضاف: "وتكمن رغبتنا بأن يستجيب أصدقاؤنا الهنود بالطريقة نفسها".

ويأتي تصريح أردوغان غداة تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحثا خلاله تأزم العلاقات بين نيودلهي وإسلام آباد.

وقبل المكالمة الهاتفية، أعلن عمران خان أنه سيطلب من أردوغان أن "يلعب دره في خفض التوتر مع نيودلهي".

مصر

دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند.

وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.

كما أكد البيان على ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.

وكانت باكستان قد سلمت الهند، أمس الجمعة، الطيار الهندي المحتجز لديها، وأظهر مقطع مصور لحظة تسليم الطيار إلى سلطات بلاده.

وأعلن الجيش الباكستاني يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، إحداهما أسقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، وأسر طيارا هنديا.