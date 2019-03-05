في خطوة لافتة، اعتقلت السلطات الباكستانية اليوم 44 شخصا ينتمون إلى تنظيم جيش محمد من ضمنهم شقيق زعيمه عبد الرؤوف أظهر، ووضعتهم رهن الحبس الاحتياطي.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الباكستاني شهريار خان أفريدي إعلانه في مؤتمر صحفي اعتقال المفتي عبد الرؤوف أظهر شقيق زعيم تنظيم "جيش محمد" مسعود أظهر وبقية العناصر خلال حملة أمنية.



وشدد الوزير الباكستاني أن هذه الخطوة لم تأت نتيجة عن أي ضغط، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ نفس الإجراء ضد جميع المنظمات المحظورة.

وكانت إسلام آباد قد أكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في الإرهاب، بما في ذلك من وردت أسماؤهم في ملف سلمته الهند لباكستان، إلا أن وزير الإعلام الباكستاني أشار في نفس الوقت إلى أنه إذا لم يتم تقديم أدلة ضد المعتقلين فسيتم الإفراج عنهم.

وكانت نحو 12 طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميراج-2000" قد شنت نهاية فبراير الماضي غارات على معسكر لجماعة "جيش محمد" في القسم الباكستاني من كشمير، وأعلنت نيودلهي أنها قتلت عددا كبيرا من مسلحي الجماعة.

الغارات الجوية الهندية تلك، جاءت بعد أن فجر انتحاري نفسه منتصف فبراير بجوار قافلة تابعة للشرطة العسكرية الهندية في ولاية جامو وكشمير في شمال الهند، وتحولت إلى اشتباكات حدودية محدودة وصدام جوي، أسفر عن إسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ - 21" وأسر قائدها، لكن باكستان سلمته إلى بلاده بعد أيام قليلة.

وأعلنت جماعة "جيش محمد" مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 45 جنديا، فيما اتهمت الهند باكستان بدعم الجماعات الإرهابية، ورفضت إسلام آباد التهم الموجهة إليها.