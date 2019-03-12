باكستان تعهدت بالتعامل "بحزم" مع الجماعات المسلحة

تعهّدت باكستان بقمع الجماعات المسلحة التي تهاجم الحكم الهندي في كشمير، حسب ما أكّد مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب جون بولتون الإثنين.

وكتب بولتون على تويتر أنّه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن “وزير الخارجية أكّد لي أنّ باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند”.

واتهمت الهند مرارا باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.

وتبنت جماعة “جيش محمد” المتمركزة في باكستان هجوما انتحاريا في 14 شباط/ فبراير في الشطر الهندي من كشمير، وأوقع أكثر من 40 قتيلا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النووين.

وقال بولتون إنه خلال محادثاته مع قرشي “شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان”.

تأتي تصريحات بولتون فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن.

وقال المتحدث باسم بومبيو إنّ كبير الدبلوماسية الأمريكية حثّ اسلام اباد على اتخاذ “إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها”.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيملايا وخاضتا حربين في هذا السياق.

أ ف ب