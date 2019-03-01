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باكستان تفرج عن الطيار الهندي مع هدوء المواجهة بين البلدين

باكستان تفرج عن الطيار الهندي مع هدوء المواجهة بين البلدين
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