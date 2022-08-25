باكستان.. محكمة الإرهاب تفرج "مؤقتا" عن عمران خان

قررت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان الخميس، الإفراج بكفالة عن رئيس الحكومة السابق عمران خان، وذلك حتى بداية سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن شأن هذا القرار ان يسمح لخان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي مثول خان مام المحكمة كأحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في نيسان/أبريل، عندما أُطيح نجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في الجمعية الوطنية.

وكان رئيس الحكومة السابق بدأ منذ ذلك الحين تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكدا أنّ هذا الأخير فُرض على باكستان عبر ”مؤامرة“ دبّرتها الولايات المتحدة.

فؤاد شودري، وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف، قال إن حكم المحكمة لم يكن متاحا على الفور، لكن خان حصل على ”الإفراج المؤقت“ حتى الأول من أيلول/سبتمبر، مضيفا ”لسنا راضين عن هذا القرار.. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلا من ذلك“.

وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.

وأحدث التهم الموجّهة إلى خان جاءت في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي، وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة ”إنصاف“ محتجز منذ أسبوع، وقال قياديون في الحزب إنه تعرّض للتعذيب.